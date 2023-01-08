أسرع سيارة من لامبورجيني بالسوق القطري .. صور

تقدم شركة لامبورجيني الإيطالية نخبة عالية الأداء من السيارات القوية داخل السوق القطري، مثل النسخة هوراكان وسيان، بالإضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام اوروس، إلى جانب النسخة افنتادور 2023.

وتعتبر السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر واحدة من أسرع السيارات المقدمة داخل السوق القطري، حيث يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية فقط.

لامبورجيني افنتادور رودستر 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني افنتادور رودستر إلى 350 كيلومتر في الساعة، حيث تتمتع بقدرات فنية تتمثل في ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

وتستمد السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر قوتها من محرك 6500 سي سي، من 12 اسطوانة، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 770 حصانا، و عزم اقصى للدوران 720 نيوتن/متر.

لامبورجيني افنتادور رودستر 2023

وتضم السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر العديد من التقنيات ومنها، زر تشغيل وإيقاف المحرك، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات حركة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و خاصية التحكم بالسرعة، ونظام صوتي وترفيهي، مع غطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة.

ودعمت السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر بنظام كاشف التصادم، ورصد النقاط العمياء، مع تقنية الوسائد الهوائية والمكابح عالية الاداء، ومساعد الانعطافات، بالإضافة إلى تقنية دعم المكابح، و اختيار وضعية القيادة.

لامبورجيني افنتادور رودستر 2023

وتتمتع السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر بنظام ملاحة، وسماعات لاسلكية، ومستشعرات مطر وضوء، وعرض درجة الحرارة، ومقاعد من جلد الكانتارا، وقفل مركزي.

لامبورجيني افنتادور رودستر 2023

سعر السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2023 في قطر

تقدم السيارة لامبورجيني افنتادور رودستر موديل 2023 داخل السوق القطري بسعر يقدر بـ 2 مليون و 100 الف ريال.