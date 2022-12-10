مواجهات قوية.. تسارع مميز بين لامبورجيني أفنتادور وكيا EV6 GT | فيديو

استطاعت سباقات السيارات أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى الروح التنافسية والارقام والنتائج المفاجئة، بينما نشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو مميز يجمع بين النسخة لامبورجيني افنتادور وكيا EV6 GT، لتتعالى اصوات المحركات من جديد وتعلن عن احد الانطلاقات التنافسي.

تعتمد السيارة لامبورجيني افنتادور على محرك من 12 اسطوانة طراز V، يمكنه ضخ قوة قدرها 759 حصانا، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 720 نيوتن/متر، بينما تعمل كيا EV6 GT بمحركين كهربائيين ينتجا قوة قدرها 577 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 740 نيوتن/متر.

وتعمل السيارة لامبورجيني افنتادور وكيا EV6 GT بنواقل حركة أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تمتلك النسختين تصميمات رياضية مختلفة، حيث تقدم لامبورجيني التصميم الرياضي المعهود والخاص بها، بينما تأتي كيا باطلالة الكرورس اوفر الرياضية.

كما شاركتهم السباق إحدى سيارات اودي القوية، والتي استطاعت ان تقطع مسافة الربع ميل خلال مدة زمنية تستغرق 11.2 ثانية، بينما جاءت السيارة لامبورجيني افنتادور في الصدارة بعد أن حققت نفس المسافة في 10.9 ثانية، على عكس كيا EV6 GT والتي جاءت في المركز الثالث بتوقيت زمني يقدر بـ 11.9 ثانية.