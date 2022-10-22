انطلاقة بالملايين .. سباق مميز بين أقوى السيارات الرياضية الفاخرة |فيديو

تمتلك سباقات السيارات شعبية كبيرة بين محبي عالم السرعة والانطلاق، سواء كانت من فئة السيدان القياسية والرياضية، أو من سباقات عائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى السيارات الخارقة والتي تحظى بشعبية كبيرة، ولكن من المرات القليلة ان نشاهد سباق تنافسي بين افخم السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

حيث نشرت قناة CARWOW المختصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، للنسخة بنتلي بنتايجا الفاخرة، والسيارة لاند روفر رنج روفر، وتعد تلك النسختين من الاصدرات الفارهة والتي تنتمي لعائلة الـ SUV الرياضية، حيث تمتلك كل منهما العديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب التقنيات الخاصة بالرفاهية والحماية ايضا.

بنتلي بنتايجا و لاند روفر رنج روفر

القدرات الفنية لـ بنتلي بنتايجا و لاند روفر رنج روفر

حصلت بنتلي بنتايجا على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 550 حصانا، و 770 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد السيارة لاند روفر رنج روفر على محرك 8 سلندر مقترن بشاحن توربيني، سعة 4400 سي سي، قادر على انتاج قوة 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، بينما تعتمد هذه المحركات القوية على نواقل حركة أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.