اليوم .. حقوق القاهرة تتابع امتحانات الطلاب وفقا للجدول المعلن

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن تعليمات هامة للطلاب لامتحانات يوم الأحد القادم .

وقالت كلية الحقوق: «طلاب الكلية الكرام نظرًا لكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة على رسائل الصفحة بخصوص تخصيص يوم الأحد الموافق 8-1-2023 إجازة رسمية فى الدولة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلاً من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023 وهو ما يتعارض مع جدول الإمتحانات المعلن من قبل» .

وأكدت أن الامتحانات مستمرة بشكل طبيعي يوم الأحد، كما تم الإعلان من قبل وفقاً لجدول الإمتحانات وأن إجازة عيد الميلاد المجيد هي يوم السبت الموافق 7 يناير 2023 وتعقد امتحانات الفرقة الثانية قسم عربي مادة الاقتصاد والفرقة الثانية قسم إنجليزي مادة تاريخ القانون وامتحانات دبلومات الدراسات العليا بشكل طبيعي يوم الأحد.