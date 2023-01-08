أخبار التعليم: بكرة إجازة مفيش امتحانات.. رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس.. استغاثة طالب مريض بـ السكر بـ حقوق حلوان: عذّبوني في لجنة الامتحان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اي امتحانات غدا الاحد الموافق 8 يناير 2023 في اي مدرسة في مصر.



لطلاب الجامعات.. مخالفة ضوابط الامتحانات يمكن ان تؤدي للفصل من الكلية ..تفاصيل

بدأ عدد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسى الاول ، للعام الدراسي ٢٠٢٣

تعمل جامعة حلوان هذا العام على تقديم العديد من البرامج التدريبية لطلاب الجامعة بكافة الكليات حرصا على تنمية مهاراتهم و تأهيلهم لمواجة سوق العمل و مواكبة التطور التاكنولوجي .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استغاثة قام بتصويره أحد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا شكوى للطالب محمود مجدي الطالب بالفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية حقوق إنجليزي بكلية الحقوق جامعة حلوان، يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولي، ويتهم المراقبين بالتعنت معه ورفض دخوله الحمام، وعندما طالب واستغاث تم عمل له محضر غش وشغب.