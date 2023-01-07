مشاهير في الحرم .. أبرزهم تامر حسني وهلا رشدي

حرص عدد من الفنانين على تأدية مناسك العمرة والحج ومشاركة الجمهور صورا من تلك اللحظات، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

هلا رشدي

أثارت الفنانة هلا رشدى حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد غنائها داخل الحرم أثناء تواجدها لأداء مناسك العمرة، والذى تسبب فى غضب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، كما جرمته نقابة الموسيقيين.

وفى التقرير التالى، نرصد القصة الكاملة لأزمة هلا رشدى.

البداية كانت من خلال نشرها فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وذلك بصحبة ابنها فى الكعبة.

وظهرت هلا رشدى فى الفيديو وهى تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تقنية التيك توك، وعلقت على الفيديو قائلة: “حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر.. قولت اتصور معاه كام صورة وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهو بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهما بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب.. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.

وتعرضت هلا رشدى إلى هجوم شرس من قبل متابعيها بسبب هذا الفيديو حيث قال البعض لها: “ملقتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”، وقال آخر: “احترام الكعبة وهيبتها فين.. دا حتى اسمه بيت الله الحرام”.

هلا رشدى فى الحرم

وعادت هلا رشدى لنشر فيديو جديد لها وهى تغنى فيه داخل الحرم، وهو الأمر الذى زاد من حدة الغضب عليها من قبل متابعيها.

ونشرت المطربة هلا رشدي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه خلال أدائها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

هلا رشدي

وظهرت هلا رشدي، داخل ساحة الحرم النبوي الشريف، في المدينة المنورة، وهي تغني للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأغنية الشهيرة «رقت عيناي شوقا».

وعلقت هلا رشدي، على مقطع الفيديو قائلة: «‏السلام عليك يارسول الله .. السلام عليك يا حبيب الله.. صلوا على محمد».

وانتشرت العديد من التعليقات التى تهاجمها، ولعل من أبرزها “إنتى رايحة تعملى عمرة ولا تصوير فيديوهات وتغنى؟”.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مجموعة من الصور الجديدة أثناء أدائها مناسك العمرة برفقة زوجها عبر حسابها عبر حسابها بتطبيق ،وظهرت هاجر أحمد بإطلالة وضعتها فى مرمى انتقادات متابعيها، حيث ظهرت مرتدية “عباية” ستان باللون كشمير .

هاجر أحمد وزوجها

وجاءت أبرز تعليقات متابعيها :" لابسة فستان سهرة فى الحرم ، لبس مش مناسب".

وعلقت هاجر أحمد على الصور :" "لبيك اللهم لبيك ..لبيك لا شريك لك لبيك.. اللهم إني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فأحفظني بحفظك وأحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم رضاك وچنتك.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب".

كريم فهمي وزوجته

شارك الفنان كريم فهمي، صوراً من الحرم المكي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي مع زوجته بعد أداء العمرة، وعلق: “أحلى عيد ميلاد.. دعيتلكم كلكم”.

وحرص الجمهور السعودي، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان كريم فهمي، اثناء تواجده في جدة.

كريم فهمي وزوجته

نشر كريم فهمي، ڤيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “ايه الشعب الجميل ده و الناس الجميله ديه بجد، اهل السعوديه اهل كرم و طيبه و جدعنه و ضيافه".

وتابع قائلاً: " تزامن عيد ميلادي مع وجودي في جده لحضور فعاليات مهرحان البحر الاحمر و احتفلوا بيا كأني في مصر ، بلد جميله و شعب جميل بيحبوا مصر و المصريين و كسبت صحاب جداد مبسوط بيهم جدا”.

منى فاروق

نشرت منى فاروق مجموعة من الصور لها مع والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: الحمدلله رب العالمين، من احلي مكان في الدنيا، مع احلي وحده في الدنيا ماما حبيبتي بحبك.



وأضافت منى فاروق: يارب يطول في عمرك ويشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحة وديما راضيه عني وربنا يقدرني اسعدك وافرح قلبك طول عمري وياخد من عمري ويزيدك، عمره مقبوله بإذن الله.

دنيا عبد العزيز

أدت الفنانة دنيا عبد العزيز مناسك العمرة بصحبة زوجها داخل الأراضي المقدسة.

ونشرت دنيا عبد العزيز مجموعة من الصور لها من داخل الحرم المكي وعلقت عليها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلة: الحمدالله عمرة مقبولة.

نورهان شعيب

نشرت الفنانة نورهان شعيب ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نورهان شعيب في الصورة بالحجاب من الحرم المكي أمام الكعبة، و هي تؤدي مناسك العمرة.

قالت الفنانة نورهان شعيب: “عشت طفولة سعيدة ومدللة وكنت كيوت لأني كنت أصغر طفلة في العائلة، وشاركت في برنامج ومسرحيات للأطفال وتعلمت الموسيقي”، مشيرة إلى أن والدها لم يعترض على دخولها الوسط الفني.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت عبير صبري في الصورة من الحرم المكي، وعلقت قائلة:" من أجمل وأنقى مكان في الأرض".

تامر حسني وبسمة بوسيل

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، وزوجها الفنان تامر حسنى ، على أداء مناسك العمرة، حيث نشرت عدة صور لهما من امام الكعبة ولذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام .

وعلقت بسمة بوسيل “ اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”.