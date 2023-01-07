صلاح سجل.. ليفربول يتعادل مع ولفرهامبتون 2/2 بكأس الاتحاد الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون، بالتعادل الإيجابي 2/2 بين الفريقين، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح كاد يفتتح التسجيل لـ ليفربول مبكرًا في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت العارضة ببضع سنتيمترات.

وتمكن البرتغالي جونزالو جيديش من تسجيل الهدف الأول لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 26، مستغلًا خطأً فادحًا من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، الذي مرر الكرة له بغرابة.

واستطاع الأوروجواياني داروين نونيز معادلة النتيجة لـ ليفربول بهدف في الدقيقة 45 بتسديدة على الطائر من متابعة للكرة العرضية الطولية الرائعة المُرسلة من ترينت ألكسندر أرنولد من الجهة اليمنى.

وفي الشوط الثاني، تمكن محمد صلاح من تسجيل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 53 مستغلًا خطأ قاتلا من مدافع ولفرهامبتون جوميز، والذي حاول إبعاد الكرة العرضية المرسلة من كودي جاكبو، ليضعها “مو” في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 67، سجل هوانج هي تشان هدف التعادل لـ ولفرهامبتون من متابعة لتمريرة زميله ماتيوس كونيا، وخطأ من إبراهيما كوناتي في إبعاد الكرة.

وسجل فريق ولفرهامبتون الهدف الثالث في الدقيقة 82 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وغادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 85 وحل بدلاً منه بين دوك.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد مباراة الإعادة لحسم المتأهل من الفريقين إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا، إضافة لمشاركة الهولندي كودي جاكبو للمرة الأولى مع فريقه الجديد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

ويسعى ليفربول لاستكمال مشواره في البطولة والحفاظ على لقبها الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب تشيلسي.