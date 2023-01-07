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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزيف في المعدة.. تفاصيل وفاة نجل جورج وسوف |فيديو

جورج وسوف ونجله
جورج وسوف ونجله

كشفت هنادي عيسى، الصحفية اللبنانية، عن كواليس وفاة نجل الفنان اللبناني جورج وسوف.

وقالت هنادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الاولي المصرية: "جورج يجلس حاليًا في الكنيسة يستقبل المعزين، ولكنه مفجوع في فقدان حبيبه وديع.

وأوضحت،: "قصة وفاة وديع كلها كانت في غضون 48 ساعة فقط، بدأت عندما كتبت فنانات لبنانيات منهن مايا دياب على صفحاتهن يطلبن التبرع بالدم، ونقل الدم لشخص عزيز، دون توضيح هوية هذا الشخص.

وأوضحت: "الراحل كان يعمل في قطر، وأجرى عملية تكميم المعدة منذ 8 أيام، واتصل بالطبيب بعد شعوره بإعياء، وفوجئوا بأنه ينزف دمًا من معدته كلها، ونقلوا له الدم، وأوقفوا النزيف.

وأضافت: "الطبيب فوجئ بأن قلب وديع توقف فجأة 25 دقيقة، ومشي بعدها، ثم توقف فجأة وتوقف وصول الأكسجين إلى المخ، حتى أخبر الأطباء بأنه لم يعد أمامه سوى ساعات.

وأكملت: "سيتم دفن الراحل في مدافن العائلة في كفرون في سوريا، موضحة أن أصول جورج وسوف سورية، مؤكدة على عمق العلاقات بين جورج ونجله وديع.
 https://fb.watch/hVEGu0Acm8/

جورج وسوف عملية تكميم المعدة برنامج التاسعة مايا دياب لبنان سوريا

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