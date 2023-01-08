300 مباراة محليًا ودوليًا.. تعرف على ألقاب وأهداف تريزيجيه بقميص الأهلي وأندية أوروبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون بقيادة محمود حسن تريزيجيه لمواجهة ألانيا سبور بقيادة نجمه المصري أحمد حسن كوكا ضمن منافسات بطولة سوبر ليج 2023.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية احداث المواجهة النارية التي تجمع بين فريقي ألانيا سبور وطرابزون بقيادة تريزيجيه غدا الاثنين وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وكان فريق طرابزون، بقيادة تريزيجيه قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره جيرسونسبور بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

ويتواجد فريق طرابزون سبور بقيادة تريزيجيه في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ألانيا سبور المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

مباراة تريزيجيه رقم 300

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وفريق طرابزون التركي مع مختلف الأندية المحلية ونظيرتها الأوروبية في 300 مباراة

وصل تريزيجيه الي 110 مساهمات تهديفية

سجل محمود حسن تريزيجيه 62 هدفا

صنع محمود حسن تريزيجيه 48 اسيست

ألقاب وبطولات تريزيجيه

حصل محمود حسن تريزيجيه علي الدوري والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي مرتين بالإضافة الي الكونفيدرالية مرة واحدة مع النادي الأهلي.

حصد محمود حسن تريزيجيه لقب الدوري البلجيكي مع اندرلخت وكأس السوبر التركي مع طرابزون سبور ووصافة كأس إنجلترا مع استون فيلا.

تريزيجيه حاصد الجوائز

وفاز المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، بجائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور، عن شهر أكتوبر الماضي بعد ظهوره اللافت للأنظار لدى مشاركته ضمن منافسات بطولة الدورى التركي.

وحصل تريزيجيه على الجائزة نظير أدائه المتميز مع الفريق، قبل توقف المسابقات بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022.

وكان تريزيجيه قد تحصل على جائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور عن شهر سبتمبر أيضًا.

وساهم تريزيجيه في تسجيل 12 هدفا لطرابزون سبور سجل منها 7 وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة في كل البطولات لدى مشاركته ضمن منافسات الدوري التركي والدوري الأوروپي ودوري أبطال أوروپا وكأس السوپر التركي.

وانضم تريزيجيه لفريق طرابزون سبور في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 4 مليون يورو.

المتألق تريزيجيه ساهم بـ 8 أهداف خلال آخر 11 مباراة

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي في مباراة فريقه أمام نظيره قاسم پاشا 0-0

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا في مرمى فريق موناكو الفرنسي 4-0

أحرز محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى مرمى فريق بيشكتاش التركي 2-2

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي فى مباراة فريقه امام سيڤاش سپور 1-0

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي فى مباراة سرڤينا زڤيزدا الصربي 1-2

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا في شباك فريق فرينسڤاروشي المجري 1-0

أحرز محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى شباك فريق كونيا سپور 2-2

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدف الفوز لمنتخب مصر الوطني فى مرمى منتخب بلچيكا فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر والتي انتهت بنتيجة 2-1

تمكن محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي من تسجيل هدفا في شباك فريق هال سيتي الإنجليزي 1-1

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى مرمى فريق كريستال پالاس الإنجليزي 2-2

أحرز محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى شباك نظيره فريق سامسون سپور 3-0.