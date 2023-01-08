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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاستراتيجية الوطنية

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان  تحت عنوان "الاستراتيجية الو الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ.. حصاد عام وآفاق مستقبلية"، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من  أعضاء مجلس النواب والخبراء والمفكرين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسة نقاشية تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. آليات التنفيذ وآفاق المستقبل"، ويتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور أحمد البرعي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة ووزير القوى العاملة الأسبق، والكاتب والمفكر سميرمرقس. 

كما تتضمن فعاليات المؤتمر مائدتين مستديرين متوازيتين، المائدة الأولى تحت عنوان “حوار بين الشباب والمراهقين من جهة والمتخصصين من جهة أخرى حول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، أما المائدة الثانية فستكون حول "الحق في المشاركة في الشأن العام وصناعة القرار".

ويعقد المؤتمرجلسة ختامية للإعلان عن المخرجات والتوصيات.

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