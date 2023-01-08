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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل زوجته وصور جثتها وأرسلها لأسرتها بإحدى قرى الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

أقدم شخص على قتل زوجته ذبحا بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والتقط صورا بجوار الجثة عقب ذبحها وأرسلها لأسرتها، وتمكن ضباط المباحث من القبض عليه عقب قيامه بالتهديد بذبح أبنائه فى حالة القبض عليه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالى قرية تيرة التابعة للمركز، بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا بالقرية، وقيامه بالتقاط صور بجوار الجثه وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الامساك به هدد بذبح أولاده.

 انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى “حمادة. ا”، والزوجة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف، 26 عاما، وأن لديهما ثلاثة أبناء، ومتزوجان منذ 9 أعوام، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أنه قام نهاية الأسبوع الماضى بالصلح معها وإعادتها للمنزل، ثم ذبحها والتقط صورا بجانب الجثة وأرسلها لأسرتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، حيث قام بالإمساك بأبنائه فى شرفة المنزل مهددا بذبحهم فى حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من الإمساك به وإنقاذ الأبناء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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