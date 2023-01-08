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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات القرآن الكريم والشريعة بطنطا

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود

تفقد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا،  لجان الامتحانات بكليات فرع الجامعة بطنطا.

تضمنت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليات القرآن الكريم، والشريعة والقانون  بطنطا، و لجان الامتحانات بمعهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بطنطا.
وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على سير العمل ، واطلع على أسئلة الامتحانات بمختلف الكليات والشعب، للوقوف عليها، والتأكد من  وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان، وكذلك تواجد الأشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، بجانب ذلك تم الاطمئنان على تواجد لجان الامتحانات للطلاب أصحاب الهمم ومدى ملائمتها لظروف الطلاب.
كان في استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، عمداء ووكلاء كليات القرآن الكريم والشريعة والقانون بطنطا.

365 ألفَ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر

في حين، أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن نحوًا من 365 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءًا من اليوم الأحد، مشيرًا إلى إنهاء جميع الكليات استعدادها لبدء الامتحانات، وأوضح أن الجامعة عملت على توفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، موضحًا أنه تم التنبيه على الكليات المتجاورة ألا تبدأ في وقتٍ واحدٍ؛ لكي لا يحدث تكدس بين الطلاب في أثناء الدخول والخروج.
  وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالتركيز في المذاكرة، ومراجعة المواد الدراسية بعناية؛ حرصًا على مستقبلهم، معربًا عن خالص دعائه بالتوفيق لهم، مصريين ووافدين.
  وأوصى رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بالحفاظ على التوازن النفسي في أثناء أداء الامتحان، مشيرا إلى وجود أطباء في جميع الكليات؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب وتقديم الخدمة الطبية لهم على مدار فترات الامتحان. 
  وطالب رئيس جامعة الأزهر الطلاب بالالتزام بالحضور في المواعيد المعلنة بكلياتهم وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية، ويحظر على الطلاب دخول اللجنة بعد موعد بدء الامتحان، كما يحظر اصطحاب التليفون المحمول، أو الساعات الذكية أو الكتب أو المذكرات، موضحًا أنه لا يُسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا بموجب إبراز تحقيق الشخصية.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود القران الكريم الشريعة والقانون الامتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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