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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضوى الشربيني تثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت في تغريدة: “هتديله أكبر من قيمته؛ هيديلك أقل من قيمتك..هى الدنيا كده”.

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ويذكر ان انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني على الهواء بسبب تريند طلاق الفنانة غادة عبد الرازق، قائلة إن اسمها أصبح تريند 48 ساعة.

وأضافت رضوى الشربيني: “الناس ما سبتش حاجة إلا ما قالتها عن الست دي علشان اتطلقت”.

وقالت رضوى الشربيني، في برنامج هي وبس: “الناس بتقول اتطلقت 9 مرات وناس تانية بيقولوا 12 مرة، ولكن أقول لهم انتم مالكم، إن شاء الله تكون 20 مرة طالما حلال ربنا، وانا بتكلم عنها دلوقتي كست مش فنانة مشهورة”.

رضوي الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني برنامج هي وبس موقع التواصل الاجتماعي تويتر

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