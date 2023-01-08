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رئيس التحرير
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ثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بعيد الميلاد ويكرم المشاركين في «قادرون باختلاف 22»|صور

صدى البلد

كرّم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف المشاركين فى احتفالية "قادرون باختلاف الدورة الرابعة" من أبناء وزارة الثقافة، وذلك مساء أمس السبت 7 يناير 2022 بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ومن المكرمين من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، إسلام محمد أول لاعب أراجوز من ذوي الهمم من خريجي مدرسة الأراجوز بالحديقة الثقافية، سامح رجب وهو مبدع يرسم ويطبع على المجات ويقود فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم بالحديقة الثقافية، تقى رمضان أول لاعبة تنورة من ذوى الهمم، ومن "مسرح الشمس" نيرة عصام عازفة فلوت، ومن فرقة "طاقة حب" عبد الله شريف من ذوي الهمم.
 

وذلك في الحفل الذي أقامه المركز ضمن احتفالاته بعيد الميلاد المجيد بالحديقة الثقافية، وقد تم عمل ورش فنية احتفالاً برأس السنة الميلادية منها (شجرة رأس السنة، بابا نويل، رسم على الوجه، حكى، مشغولات يدوية).

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كما قدم  كورال "طاقة حب" بإشراف الفنانة وفاء الحكيم  فقرة فنية وورشة بإشراف المخرج يوسف أبو زيد، وقدم فريق "كذا لون" للعرائس والمسرح الأسود عرض مسرحي بقيادة المخرج شعبان أبو الفضل.


وقدم فريق كورال "سلام" التابع للمركز بقيادة المايسترو وائل عوض مجموعة من الأغنيات الوطنية وأغاني المواطنة، ثم قدم فريق الحديقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم مجموعة من العروض الاستعراضية تدريب أ. منال منيب، ثم عرض الأراجوز للفنان إسلام محمد والفنان أحمد جابر، وعرض التنورة للفنان كرم أحمد رشاد.
 

واختتم الحفل بتكريم أبناء نادي ذوي الهمم الذين شاركوا فى حفل قادرون باختلاف، وسلمهم التكريم الكاتب محمد ناصف رئيس المركز.

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عيد الميلاد المجيد المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة المركز القومي لثقافة الطفل الاعلى للثقافة

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