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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 : ترتفع مكانتك الاجتماعية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

عندما  تقع امرأة برج القوس في الحب فإنها ستحول كل تركيزها إلى شريكها وتهمل بسهولة مجالات أخرى من حياتها على الرغم من أنها مستقلة وواثقة بما يكفي لتتذكر مدى أهمية المجالات الأخرى في حياتها إلا أنها تتمتع بسحب العاطفة العفوي الذي يشغل قلبها وعقلها من وقت لآخر.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 : اهتم بعاداتك الغذائية

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية الأسبوعية، ركز على صحتك من خلال تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام، إن العناية بجسمك هي بادرة امتنان له، قد لا يعجبك كيف تسير الأمور على المستوى المهني، قد تحتاج إلى بذل بعض الجهد، تقليل التبذير في الإنفاق وإعادة توجيه الأموال إلى أولويات أكثر إلحاحًا اليوم عليك سترتفع مكانتك الاجتماعية وستتعزز علاقاتك مع من تعرفهم وتحبهم.

برج القوس اليوم مهنيا

قد يكون الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراء بشأن تلك الرغبة الشديدة في الحصول على وظيفة جديدة كنت قد حصلت عليها لفترة من الوقت، تخلص من أي ارتباك مع رؤسائك من خلال مناقشة خططك وأفكارك لعملك بشكل أكثر.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

اتبع أسلوب حياة صحي باستمرار عن طريق تجنب الوجبات السريعة، الفواكه والخضروات ضرورية لنظام غذائي ووزن صحي، إذا كنت قلقًا بشأن صحتك أو عملية الهضم فافعل ما تفعله تقليديًا وحدد موعدًا مع الطبيب.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

تحتاج أنت وشريكك إلى تخصيص وقت لبعضكما البعض على الرغم من جدولك المزدحم، حاول مشاركة مشاعرك معهم بصراحة أكبر، قد تتحسن العلاقة بينك وبين شريكك نتيجة لذلك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

بعض الناس لديهم دخل كافٍ للاستثمار في تحسين منازلهم، يمكنك الاعتماد على مساعدة أشقائك الصغار، من الممكن قريبًا إجراء أجراس الزفاف لقريب مناسب أو قريب صغير.

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