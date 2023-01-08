البنك الأهلي يتعادل سلبيا مع أسوان في الدوري

انتهت مباراة أسوان والبنك الأهلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أحمد ياسين و محمود الجزار و أحمد العش و يعقوبو

خط الوسط.. احمد توفيق و محمد فتحي و محمود قاعود

خط الهجوم.. أسامة فيصل و أحمد ياسر و رزاق سيسيه

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أسوان المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، من جدول الترتيب.