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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

مروان عطية
مروان عطية

أكد أحمد مصطفى عضو نادي الاتحاد السكندري، أن تذبذب المستوى داخل الفريق الأول لكرة القدم، جاء بعد فترة التوقف الدولي وتجربة عدد من اللاعبين.

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وتابع عضو نادي الاتحاد السكندري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ديربي مع أحمد أسامة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2: "فريق الاتحاد يتعامل مع كل المباريات بنفس الأهمية، وسيتم دخول مباراة الزمالك بنفس الاستعدادات".

وأضاف مصطفى: "محمد مصيلحي رئيس النادي تحدث مع زوران مانولوفيتش المدير الفني، وأبدى استياءه من المستوى الفني، وطالب بالتركيز بداية من مباراة الزمالك المقبلة".

وأشار عضو الاتحاد السكندري، إلى أن المدير الفني طلب التعاقد مع صفقتين بالإضافة إلى طلبه رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي.

وعن مروان عطية قال: "مروان عطية؟؟ الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وكان هناك اتفاق ودي بين محمد مصيلحي ومرتضى منصور رئيس الزمالك برحيل اللاعب".

واستطرد: "اللاعب أبدى رغبته لنا وسوف يتم مناقشة العروض المقدمة للاعب من الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز، وسيتم اتخاذ القرار الأصلح للنادي، وهناك ناد قدم عرضا ماديا ولاعبين وآخر قدم عرضا ماديا فقط، ونميل ناحية البيع بدون لاعبين".

واختتم: "الاتحاد يراعي الاتفاق الودي مع الزمالك، ولكن من يحسم الأمور هو رغبة اللاعب والمقابل المادي، ولن نتنازل عن محمود علاء حتى نهاية التعاقد بنهاية الموسم الجاري".

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