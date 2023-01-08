جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مفادها محاولة راكب مغادر إلى ألمانيا على رحله خطوط اير وينجز تهريب كميه من الأدويه المخدرة.

وقام المشرف على صالة السفر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠٠ شريط مخدر باجمالى ١٠٠٠ قرص من مادة hypnot zopiclone تركيز 7.5 مليجرام داخل حقائبه .

جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط تهريب أقراص مخدرة

قرر مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكب للنيابة العامة بعد العرض على رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.