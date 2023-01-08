«بينصب على الأهالى»..أول تحرك برلماني ضد أزمة «أبليكيشن مكوجى»

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استخدام بعض التطبيقات الإليكترونية في النصب والتحايل على المواطنين.



وقالت فاطمة سليم في طلب الإحاطة، : شهدت الفترة الأخيرة، عدد من وقائع تعرض المواطنين لحالات نصب وتحايل خلال استخدامهم التطبيقات الإليكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين " الأبليكيشن"، مثل "أبليكيشن مكوجى"، الذى شكى عدد كبير من المواطنين منه بسبب قيامه بالاستيلاء على ملابسهم الثمينة وعدم ردها إليهم، وذلك بالإضافة إلى عديد من تطبيقات البيع الأون لاين، والتي تحصل على أموال من المواطنين دون إرسال لهم السلع أو إرسال سلع غير مطابقة للمواصفات.



وأضافت سليم،: تأتى خطورة تلك الوقائع، في الانتشار الواسع لتلك التطبيقات الإليكترونية والذى يزداد يوما بعد يوم، في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمى، حيث يزداد الإقبال على استخدام تلك التطبيقات يوما بعد يوم، وذلك بعد اتجاه عدد كبير من مقدمى الخدمات إلى استخدامها في تقديم خدماتهم والترويج لها وتشجيع المواطنين على استخدامها من خلال عروض توفر لهم جزء من أموالهم.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يتطلب وجود رؤية وآلية واضحة لدى الحكومة لتنظيم عمل تلك التطبيقات تحمى حقوق المواطنين والمستهلكين المستخدمين لهذه التطبيقات، لاسيما في ظل التوسع فيها، حيث يتم استخدامها في تقديم كافة الخدمات والسلع حاليا.