جوجل تعلن ميزة جديدة للتكامل بين أجهزتها المختلفة عبر الإشعارات

أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها تعمل على ميزة جديدة للتكامل والربط بين أجهزتها المختلفة، حيث تسمح جوجل للمستخدمين استئناف تشغيل الوسائط أثناء التنقل عبر الإشعارات.

وقالت الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES أنها تختبر حاليا ميزتين جديدتين من ميزات تشغيل الوسائط بما في ذلك خيارات تشغيل أفضل للأجهزة المتوافقة مع Spotify Connect والإشعارات عبر الأجهزة للسماح باستئناف تشغيل الوسائط.

وستمكن ميزة جوجل الجديدة المستخدمين من إمكانية بدء تشغيل قائمة تشغيل أو بودكاست في السيارة واستئناف التشغيل على هواتف أندرويد أو أجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، كما تعمل جوجل حاليًا على دعم YouTube Music و Spotify لنظام التشغيل عبر هذه الأجهزة .

وتعمل جوجل أيضًا على تسهيل تبديل أجهزة التشغيل أثناء استخدام Spotify، مثل جهاز Chromecast المدمج في جوجل وخاصية AirPlay التي تقدمها شركة آبل ، وستكون Spotify Connect هو معيار يتيح إرسال الوسائط التي يتم تشغيلها على Spotify إلى مكبرات الصوت المتوافقة مثل Amazon Echo، وذلك بحسب TechCrunch.

الإشارات

وتستخدم جوجل مجموعة من الإشارات مثل Bluetooth Low Energy و Wi-Fi وكذلك نطاق (UWB) ، إلى جانب ميزة nearby device أو الأجهزة القريبة التي تحدد قرب الأجهزة، والتي تتيح تجارب مثل إظهار إشعار لاستئناف التشغيل على الهاتف عندما ترك السيارة.

وفي الوقت الحالي يتعين على المستخدمين استخدام تطبيق Spotify لاستخدام Spotify Connect والتبديل بين السماعات المتوافقة، ولكن سرعان ما يمكنهم استخدام محوّل الوسائط المحدث في Android 13 للتبديل بين مكبرات الصوت.

وكانت جوجل قد أبرمت صفقة مع Spotify لجعل خدمة بث الموسيقى الشريك الأول لتجربة خدمات الفوترة للجهات الخارجية على متجر Play، حيث تعمل شركة البحث الآن على تسهيل حياة مستخدمي Spotify على نظامها البيئي من خلال هذه التحسينات.