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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشكيلة المطاريد.. شاهد البوستر الرسمي لفيلم أحمد حاتم الجديد

المطاريد
المطاريد

بعد ما أثاره البوستر التشويقي من فضول لدى الجمهور حول أعضاء فريق المطاريد المجهولين، يكشف عنهم البوستر الرسمي للفيلم، والذي تم إطلاقه اليوم من خلال شركات الإنتاج؛ جي كرييشنز، سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، نيو سينشري، فيلم سكوير وأوسكار.

ومن المنتظر عرض الفيلم يوم 25 يناير الحالي في دور العرض السينمائية، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.


جاء إطلاق البوستر الرسمي للفيلم الكوميدي المطاريد بعد أيام من إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم والذي استعرض فيه أحمد حاتم بثقة كبيرة، قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم متحدياً بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم.
وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم. 

ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

المطاريد احمد حاتم كرة القدم محمود الليثي سينرجي محمود البزاوي

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