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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أرخص بـ 50 جنيها.. محافظ كفر الشيخ يكشف أسعار اللحوم بمبادرة أهلا رمضان

صدى البلد

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل افتتاحات معارض أهلاً رمضان بالمحافظة.

وقال جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أسعار اللحوم أرخص من نظيرتها في القاهرة بـ 50 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلي أنه تم افتتاح منفذين «هايبر ماركت» بالمنطقة الشمالية العسكرية؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بصورة دائمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن السلع التي يتم توفيرها هي: «البيض والسكر والأرز والدقيق، والمواد الغذائية مثل الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك»؛ بتخفيضات من 10% حتى 30%، مشيرًا إلى أن حملات الأجهزة التنفيذية تقوم بمتابعة قرار تطبيق الإعلان عن الأسعار الذي أقره مجلس الوزراء.


وأوضح أن هناك حملات يومية تضبط من 200 إلى 300 حالة مخالفة أسعار السلع على مستوى المحافظة؛ وأبرز هذه المخالفات يتمثل في حجب السلع عن الأسواق أمام المواطنين؛ بقصد رفع سعرها، أو زيادة الطلب عليها، مشيرًا إلى أن المواطنين يشاركون المسؤولين في تقديم المعلومات عن التجار الذين يقومون بعملية حجب السلع.

الخضروات والفاكهة محافظ كفر الشيخ عزة مصطفي صالة التحرير جمال نور الدين

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