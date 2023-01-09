الرقابة المالية: 64.9 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي لـ9 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال شهرى يناير -سبتمبر 2022 بنسبة 14.6%،على أساس سنوي .



واوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 2288عقد فى يناير -سبتمبر 2022 مقابل 2679 عقد خلال يناير -سبتمبر 2021.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 64.9 مليار جنيه في يناير- سبتمبر 2022 مقارنة بحوالي 58.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من من العام السابق بارتفاع 11.2%.

عقود العقارات تتصدر النشاط

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير-سبتمبر 2022 بنسبة تصل 81.5%، تليها سيارات النقل بنسبة 5.03% ، ثم عقود آلات ومعدات 3.8%، وتاتى عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الرابعة بنسبة 3.1%، ثم عقود خطوط الانتاج بنسبة 1.8% ثم سيارات الملاكي بنسبة 1.4% تليها عقود البواخر والأجهزة المكتبية فى المراتب الأخيرة.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال الاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.