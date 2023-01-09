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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 64.9 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي لـ9 أشهر

نشاط التأجير التمويلي
نشاط التأجير التمويلي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير  التمويلي خلال  شهرى يناير -سبتمبر 2022 بنسبة 14.6%،على أساس سنوي .


واوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 2288عقد فى يناير -سبتمبر  2022 مقابل 2679 عقد خلال يناير -سبتمبر 2021.

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وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 64.9 مليار جنيه في يناير- سبتمبر 2022 مقارنة بحوالي 58.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من  من العام السابق بارتفاع 11.2%.

عقود العقارات تتصدر النشاط

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير-سبتمبر 2022 بنسبة تصل 81.5%، تليها سيارات النقل بنسبة 5.03% ، ثم عقود آلات ومعدات 3.8%، وتاتى عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الرابعة بنسبة 3.1%، ثم عقود خطوط الانتاج بنسبة 1.8% ثم سيارات الملاكي بنسبة 1.4% تليها عقود البواخر  والأجهزة المكتبية فى المراتب الأخيرة.

وتستهدف هيئة الرقابة  المالية من  خلال الاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

 

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