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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر تحقق 6 ذهبيات و8 فضيات بختام بطولة بريطانيا لـ ناشئى الاسكواش

صدى البلد

حققت البعثة المصرية للإسكواش 6 ميداليات ذهبية و 8 فضيات خلال مشاركتها فى بطولة بريطانيا للناشئين التى اختتمت فعالياتها اليوم بمدينة برمنجهام الإنجليزية.


وخاضت مصر المنافسات في جميع المراحل السنية، تحت 11 عاما و13,15,17,19 ،

ونجح كل من: تاليا شريف، حازم ثروت، حبيبة رزق، مروان عسل، يوسف سالم، وأمينة عرفي، لقب البطولة في المنافسات السنية المختلفة ليحصدوا الميدالية الذهبية.

بينما حصل 8 لاعبين علي المركز الثاني " الوصيف" والميدالية الفضية وهم: سهيلة حازم، ونور خفاجي، وفيروز أبو الخير ، ماليكة تيمور، سيف رفاعي، لي لي مشعل، مالك أحمد، إياد حسام .

تحت 11 سنة 

ـ حققت تاليا شريف على مواطنتها لي لي مشعل في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 30 دقيقة 
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 6-11, 11-9, 11-2.

ـ فاز حازم ثروت على مواطنه مالك أحمد في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 30 دقيقة 
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 10-12, 11-2, 11-1.

تحت 13 سنة 

ـ فادت حبيبة رزق على مواطنتها ماليكة تيمور بمنافسات تحت 13 سنة بنتيجة 3/0 
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-8 في مباراة استغرقت 24 دقيقة.

تحت 15 سنة

- وفي منافسات تحت 15 سنة فاز مروان عسل على مواطنه سيف رفاعي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:  11-3, 11-5, 11-4.

- فيما حصلت سهيلة حازم علي المركز الثاني بعد الهزيمة أمام الهندية أنهات سينج بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 8-11, 11-7, 11-5.

تحت 17 سنة

- فوز يوسف سالم على مواطنه إياد حسام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:  9-11, 11-9, 11-6, 11-4.
- فيما حققت نور خفاجي المركز الثاني والميدالية الفضية بعد الهزيمة أمام الأمريكية ماديسون هو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 14-12.

تحت 19 سنة 

- فوز أمينة عرفي على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-6, 4-11, 11-2, 11-6 في مباراة امتدت ل 49 دقيقة.

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