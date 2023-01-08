مصر تحقق 6 ذهبيات و8 فضيات بختام بطولة بريطانيا لـ ناشئى الاسكواش

حققت البعثة المصرية للإسكواش 6 ميداليات ذهبية و 8 فضيات خلال مشاركتها فى بطولة بريطانيا للناشئين التى اختتمت فعالياتها اليوم بمدينة برمنجهام الإنجليزية.



وخاضت مصر المنافسات في جميع المراحل السنية، تحت 11 عاما و13,15,17,19 ،

ونجح كل من: تاليا شريف، حازم ثروت، حبيبة رزق، مروان عسل، يوسف سالم، وأمينة عرفي، لقب البطولة في المنافسات السنية المختلفة ليحصدوا الميدالية الذهبية.



بينما حصل 8 لاعبين علي المركز الثاني " الوصيف" والميدالية الفضية وهم: سهيلة حازم، ونور خفاجي، وفيروز أبو الخير ، ماليكة تيمور، سيف رفاعي، لي لي مشعل، مالك أحمد، إياد حسام .



تحت 11 سنة



ـ حققت تاليا شريف على مواطنتها لي لي مشعل في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 30 دقيقة

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 6-11, 11-9, 11-2.

ـ فاز حازم ثروت على مواطنه مالك أحمد في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 30 دقيقة

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 10-12, 11-2, 11-1.



تحت 13 سنة



ـ فادت حبيبة رزق على مواطنتها ماليكة تيمور بمنافسات تحت 13 سنة بنتيجة 3/0

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-8 في مباراة استغرقت 24 دقيقة.



تحت 15 سنة



- وفي منافسات تحت 15 سنة فاز مروان عسل على مواطنه سيف رفاعي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-4.

- فيما حصلت سهيلة حازم علي المركز الثاني بعد الهزيمة أمام الهندية أنهات سينج بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 8-11, 11-7, 11-5.



تحت 17 سنة



- فوز يوسف سالم على مواطنه إياد حسام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 11-6, 11-4.

- فيما حققت نور خفاجي المركز الثاني والميدالية الفضية بعد الهزيمة أمام الأمريكية ماديسون هو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 14-12.



تحت 19 سنة



- فوز أمينة عرفي على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-6, 4-11, 11-2, 11-6 في مباراة امتدت ل 49 دقيقة.