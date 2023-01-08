فاركو يتقدم على سموحة بثنائية نظيفة في الشوط الأول

تقدم نادي فاركو على نظيره سموحة بهدف نظيف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الأن ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري.

نجح رزقي حمرون في إحراز هدف تقدم نادي فاركو في الدقيقة 37 من خلال عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقي حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 45 تمكن عمرو جمال من إحراز الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق رزقي حمرون إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمرو جمال بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاءت اختيارات طارق العشري لمواجهة فاركو كالتالي:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى، محمد سعيد مكرونة، حسين فيصل، دوكوا دودو

الهجوم: بواتينج

بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد مودى، جيفرسون، عبد الله بكرى، سوكارى

الوسط: أحمد البحراوى، أحمد فؤاد، محمود حمادة، وليد عبد الله، رزقى حمرون

الهجوم: عمرو جمال