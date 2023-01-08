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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الرعد والبرق .. 8 كلمات رددهم النبي

صدى البلد

دعاء الرعد والبرق ..إذا سمعنا الرعد لم يشغلنا عن الله عزوجل الصوت بل نردد قول النبي صلّ الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الصواعق والرعد ترك الحديث وقال : اللهم لا تقلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ونجنا قبل ذلك، فعند الرعد والصواعق تحدث الرهبة التي تثير خوف العبد والمؤمن إن خاف لجأ إلى ربه ليؤمنه.

دعاء الرعد
((سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)).

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دعاء الرعد والبرق 

“اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ “.

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ماذا كان يفعل النبي عند المطر ؟

يفضل التعرض للمطر، فيصيب شيئا من بدن الإنسان لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ( لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى ) " . رواه مسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال : " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ" .رواه البخاري. 

ماذا كان يفعل النبي عند المطر دعاء الرعد والبرق دعاء الرعد

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