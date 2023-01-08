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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. عروض عمل برواتب كبيرة تستهدف مستخدمي واتساب لسرقة أموالهم .. تفاصيل

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

حذرت تقارير من أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يتم استخدامه على نطاق واسع في عدد كبير من الدول من قبل الهاكرز والمحتالين لسرقة أموال المستخدمين من خلال رسائل مشبوهة وروابط خبيثة، أغلبها يتضمن عروضا للعمل برواتب كبيرة. 

 

ويستهدف المحتالون الباحثون عن عمل وكذلك المستخدمين من الفئات العمرية الصغيرة وأيضا كبار السن، حيث زعمت الرسائل عبر تطبيق واتساب  WhatsApp أنها تقدم للباحثين عن عمل معدلات رواتب كبيرة، كما استطاع محتالون آخرون انتحال صفة الآباء متقدمين في السن ويتظاهرون بالحاجة الماسة لأموال. 

 

وانتشرت الرسائل في عدد كبير من دول العالم، كما انتشرت بشكل خاص في أستراليا بنسبة كبيرة للغاية، وهو الأمر الذي جعل لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية من إصدار تحذير للمستخدمين من مثل محتوى هذه الرسائل وخطورتها. 

 

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المغري في الرسائل أن عروض العمل التي يتم إرسالها لمستخدمي واتساب WhatsApp تقدم معدلات أجور عالية بشكل غير عادي مقابل الحد الأدنى من العمل، حيث تتدعي أحد الرسائل أن العمل مع شركة ما  يمكنها أن تقدم لهما يصل من 300 دولار - 500 دولار في اليوم، دون التأثير على وظيفته الحالية بعدد ساعات قليل للغاية. 

 

كما تزعم إحدى الرسائل أنها موقع ويب يدير خدمة لزيادة المبيعات وتدعو مستخدمي واتساب ليكونوا شركاء في العمل ، حيث يمكنهم كسب ما بين 200-500 دولار مقابل ساعة عمل واحدة فقط في اليوم.

 

وتشمل أيضا الرسائل المشبوهة من المحتالين تشجيع الضحية على الاستخراج السريع  لأوراق رسمية معينة لتأمين الوظيفة ، أو عرض وظيفة دون مقابلة ، أو تسليم تفاصيل الحساب المصرفي الشخصي أو مطالبتك بتحويل الأموال إلى طرف ثالث.

 

وقد أدت عمليات الاحتيال هذه إلى سرقة معلومات الضحايا الشخصية ومواجهة الاحتمال المخيف لاستنزاف حساباتهم المصرفية، كما تم الإبلاغ عن 3194 عملية احتيال وظيفية، وخسارة ما يقدر  بـ 8.7 مليون دولار ، في العام الماضي 2022 في أستراليا وحدها. 

 

 

 

 

 

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