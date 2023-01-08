الغرف التجارية: بعض التجار يشترون السلع من معارض أهلًا رمضان وسيتم محاسبتهم

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم تشكيل حملات تموينية على المحال التجارية، وحال اكتشاف أي زيت خاص بمعارض أهلا رمضان سيتم إغلاق المحل.

نفى الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، ما تردد عن اختفاء سلعة الزيت من معرض أهلاً رمضان بالمؤسسة في شبرا الخيمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية، على توفير مساحة أخرى في معرض المؤسسة؛ من أجل ضخ المزيد من الزيت بها؛ وعند انتهائها من الأرفف سيتم ضخ النواقص بشكل سريع، مؤكدًا أن بعض التجار يقومون بشراء السلع المخفضة من معارض أهلا رمضان ومن ثم يبيعونها بأسعار أعلي للمواطنين وسيتم محاسبتهم كما سيتم كتابة أهلا رمضان علي كافة السلع.

وأردف:"هناك بعض السلع تم تخصيصها بسعر التكلفة؛ ليتم طرحها في المعارض للمواطنين مثل سلعة الزيت، مستطردًا: «أصبح هناك إشراف على المعارض، ولن يتم الحصول على كميات سلع تجارية؛ مينفعش حد يأخد 6 كراتين؛ والمواطن يحصل على الكمية التي يحتاجها».

