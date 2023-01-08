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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية فنلندا: لن نستضيف أسلحة نووية على أراضينا بعد الانضمام للناتو

وزير الخارجية الفنلندي
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، بأنه لن يتم نشر أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية بعد انضمام هلسنكي إلى حلف "الناتو".

وقال هافيستو: "لم تقدم فنلندا أي شروط مسبقة عند التقدم لعضوية الناتو، لأنها لا تريد تضييق نطاقها. لكن من الواضح أنه لن تكون هناك أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية حتى بعد اكتمال العضوية."

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد في 18 مايو 2022، طلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف، وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف من قبل دولتين فقط من أصل 30 وهما المجر وتركيا.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الحلف اعتبارا من هذا العام 2023، مبينا أن القرار رهن بموافقة البرلمانين التركي والمجري.

وقال ستولتنبرج في حديث لوكالة "فرانس برس": "أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023) لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري اللذين لم يصادقا على الاتفاقية بعد".

فنلندا اسلحة نووية الناتو تركيا ستولتنبرج

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