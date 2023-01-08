محمد برايا: أكبر مكتبة عائمة بالعالم ترسو في بورسعيد وتفتح أبوابها للمصريين

قال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أكبر مكتبة عائمة فى العالم أتت إلى مصر من قبل فى عام 2010 وهذه لم تكن المرة الاولى لها فى مصر، مشيرا إلى أن هذه المكتبة بدأت فى رحلاتها منذ عام 2009 وقامت بزيارة 100 ميناء حتي الأن.

وأضاف "محمد برايا" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه المكتبة العائمة تحتوي على أكثر من 5000 كتاب فى مختلف المجالات والتخصصات سواء تاريخية أو غيرها، موضحا ان هناك كتب كثيرة للاطفال بداخل هذه المكتبة العظيمة.

وتابع اللواء محمد برايا أن بداخل المكتبة العائمة ركن خاص بالكتب الجامعية سواء كانت كتب مرجعية عن التشريح أو الفنون، وتقوم المكتبة ببيع الكتب بأسعار عادلة وأكثر الكتب التى تباع فى مجال الفنون والأطفال.