عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد برايا: أكبر مكتبة عائمة بالعالم ترسو في بورسعيد وتفتح أبوابها للمصريين

المكتبة العائمة
المكتبة العائمة

قال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أكبر مكتبة عائمة فى العالم أتت إلى مصر من قبل فى عام 2010 وهذه لم تكن المرة الاولى لها فى مصر، مشيرا إلى أن هذه المكتبة بدأت فى رحلاتها منذ عام 2009 وقامت بزيارة 100 ميناء حتي الأن.

txt

سائحو أكبر مكتبة عائمة في العالم ينبهرون بمعالم بورسعيد السياحية والدينية| شاهد

txt

300 متطوع.. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تكشف تفاصيل أكبر مكتبة عائمة بميناء بورسعيد|فيديو

وأضاف "محمد برايا" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc"  المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه المكتبة العائمة تحتوي على أكثر من 5000 كتاب فى مختلف المجالات والتخصصات سواء تاريخية أو غيرها، موضحا ان هناك كتب كثيرة للاطفال بداخل هذه المكتبة العظيمة.

وتابع اللواء محمد برايا أن بداخل المكتبة العائمة ركن خاص بالكتب الجامعية سواء كانت كتب مرجعية عن التشريح أو الفنون، وتقوم المكتبة ببيع الكتب بأسعار عادلة وأكثر الكتب التى تباع فى مجال الفنون والأطفال.

ميناء بورسعيد قناة السويس قناة dmc الفضائية مكتبة عائمة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المكتبة العائمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

المرور ترفع حالة الطوارئ القصوى على الطرق الصحراوية

ترشيحاتنا

متى تتحدث الزوجة مع زوجها عن المشاكل؟.. الإفتاء: احذرن 3 أوقات

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

احذر.. عروض عمل برواتب كبيرة تستهدف مستخدمي واتساب لسرقة أموالهم .. تفاصيل

سعر الجنيه الذهب فى البحرين اليوم الأحد 8-1-2023

السعودية تصدر بيان عاجل بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

مشروب الشتاء.. فوائد تناول كوب من السحلب

الجوع الكاذب.. مخاطر تناول السكريات بكثرة

برق ورعد مطر .. تعمل إيه لو أنت برا البيت

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ