أحمد موسى: خسيت 9 كيلو في 3 أشهر نتيجة الأكل الصحي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على كل أسرة وضع أولوياتها الشرائية نصب أعينها خلال هذه الفترة، موضحا أن العديد من المواطنين بدأوا في تقليل تناول الطعام الجاهز أو الذي يباع خارج المنزل لتوفير النفقات وبعضهم اتجه إلى الحد من العزومات العائلية في شهر رمضان المقبل.

قال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا بد على كل أسرة أن تركز على أولوياتها الشرائية لمواجهة ارتفاع الأسعار: «اشتري اللي محتاجه بس علشان نراعي ظروفنا وظروف بلدنا».

تابع الإعلامي أحمد موسى، أنه امتنع عن تناول السكر الأبيض منذ عام، بعدما كان يضيف 5 ملاعق على كل كوب شاي، مردفا: «أصبحت الآن أشرب الشاي بالعسل وبقى مفيد جدا، أو بالسكر البني ولو اضطريت باخد ربع ملعقة سكر أبيض».

بيّن أحمد موسى، أن الإفراط في تناول السكر يسبب زيادة في الوزن، مضيفا: «مهم للصحة حاليا.. وشك يبقى منور بشرتك تبقى لطيفة ونظرك يكون كويس».

نصح الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بتناول الوجبات الصحية للحفاظ على صحتهم، مشيرا إلى أنه امتنع عن تناول الأرز والمكرونة والسكر وقلل من العيش القمحي، وخلال الـ 3 أشهر الأولى تحسنت صحته للأفضل ونقص وزنه 9 كيلوجرامات.

أضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعطي لنفسه يوما في الأسبوع يأكل فيه ما يشتهيه مع أبنائه، مردفا: «أنا مش بقولك لك أعمل زيي بس لازم تحافظ على صحتك وخد قرار».

أردف أحمد موسى، أنه ذات يوم اكتشف أن وزنه زاد 200 جرام، فاهتم بهذا الأمر كثيرا لأنه كان غير معتاد بالنسبة له، مردفا أنه يحب الأسماك أكثر من اللحوم والدجاج.