عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد تحسن الطقس.. والبترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل
كشف الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تفاصيل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قبل انتهاء الشهر الجاري.

رحاب الجمل لـ ياسمين عز: لما أقول لجوزي أستاذ السكرتيرة تقوله بيبي
خصص برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" حلقة خاصة مع الفنانة رحاب الجمل، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

16 قافلة.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الفئات الأولى بالرعاية في المحافظات
تحدثت الإعلامية عزة مصطفي، عن جهود ونشاط مؤسسة أبو العينين الخيري بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غدا وتصل لحد السيول بهذه المناطق..فيديو
كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة منخفض جوي  قادم من البحر الأبيض المتوسط أثر علي جميع أنحاء الجمهورية.

أحمد موسى ينفعل بسبب معارض «التموين»: «ماينفعش المواطن يروح وما يلاقيش سلع»
انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب معارض وزارة التموين، مضيفا “مينفعش المواطن يروح ميلقيش سلع زي الزيت أو غيره ده حقه توفير السلعة”.

أحمد موسى ينفعل بسبب تدهور مستوى الإسماعيلي ويناشد وزير الرياضة بالتدخل
انفعل الإعلامي أحمد موسي، بسبب ما وصل إليه نادي الإسماعيلي، قائلا:" كان نادي بطولات".

حقيقة تعطيل الدراسة غدا الإثنين في القاهرة والمحافظات بسبب الأمطار
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين في القاهرة والمحافظات؛ بعد موجة الطقس السيء اليوم.


الأرصاد تحذر المواطنين: الأمطار مستمرة وهذا هو موعد تحسن الطقس
كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،  تفاصيل حالة الطقس، اليوم الأحد؛ بعدما شهدت عدة مناطق سقوط أمطار غزيرة.


الغرف التجارية تنفي وجود أزمة في الزيت .. فيديو
قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم تشكيل حملات تموينية على المحال التجارية، وحال اكتشاف أي زيت خاص بمعارض أهلا رمضان سيتم إغلاق المحل.

أحمد موسى ينصح المواطنين: اشتروا احتياجاتكم من أهلا رمضان
أكد الإعلامي أحمد موسى، عدم وجود أزمة بشأن زيت الطعام في مصر، مشيرا إلى أنه على التجار عدم شراء السلع المخفضة من معارض أهلا رمضان من أجل التربح فيها عن طريق بيعها للمواطنين.

 

الاستشعار عن بعد التحالف الوطني عزة مصطفي حالة الطقس هيئة البترول وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

ترشيحاتنا

مفاجأة| ميسي في مواجهة رونالدو.. تفاصيل مباراة تاريخية بتحكيم سعودي

سرقة الأفكار.. هل ذكاء وشطارة أم ذنب؟.. الإفتاء: هذه عقوبتها بالدنيا والآخرة

الفراخ بـ60 جنيهًا| أسعار الذهب والدولار والدواجن في نشرة خدمات صدى البلد

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة؟.. الإفتاء: لهذا الدعاء 3 أسرار

أخبار الفن| حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. فنانة شهيرة تلقي كلبها في الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ