أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد تحسن الطقس.. والبترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل

كشف الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تفاصيل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قبل انتهاء الشهر الجاري.

رحاب الجمل لـ ياسمين عز: لما أقول لجوزي أستاذ السكرتيرة تقوله بيبي

خصص برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" حلقة خاصة مع الفنانة رحاب الجمل، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

16 قافلة.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تدعم الفئات الأولى بالرعاية في المحافظات

تحدثت الإعلامية عزة مصطفي، عن جهود ونشاط مؤسسة أبو العينين الخيري بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي.

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غدا وتصل لحد السيول بهذه المناطق..فيديو

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط أثر علي جميع أنحاء الجمهورية.

أحمد موسى ينفعل بسبب معارض «التموين»: «ماينفعش المواطن يروح وما يلاقيش سلع»

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب معارض وزارة التموين، مضيفا “مينفعش المواطن يروح ميلقيش سلع زي الزيت أو غيره ده حقه توفير السلعة”.

أحمد موسى ينفعل بسبب تدهور مستوى الإسماعيلي ويناشد وزير الرياضة بالتدخل

انفعل الإعلامي أحمد موسي، بسبب ما وصل إليه نادي الإسماعيلي، قائلا:" كان نادي بطولات".

حقيقة تعطيل الدراسة غدا الإثنين في القاهرة والمحافظات بسبب الأمطار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين في القاهرة والمحافظات؛ بعد موجة الطقس السيء اليوم.



الأرصاد تحذر المواطنين: الأمطار مستمرة وهذا هو موعد تحسن الطقس

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الأحد؛ بعدما شهدت عدة مناطق سقوط أمطار غزيرة.



الغرف التجارية تنفي وجود أزمة في الزيت .. فيديو

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم تشكيل حملات تموينية على المحال التجارية، وحال اكتشاف أي زيت خاص بمعارض أهلا رمضان سيتم إغلاق المحل.

أحمد موسى ينصح المواطنين: اشتروا احتياجاتكم من أهلا رمضان

أكد الإعلامي أحمد موسى، عدم وجود أزمة بشأن زيت الطعام في مصر، مشيرا إلى أنه على التجار عدم شراء السلع المخفضة من معارض أهلا رمضان من أجل التربح فيها عن طريق بيعها للمواطنين.