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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمة أميرة| زوجها يبتزها بصور ليلة الدخلة.. ومراته الجديدة سرقت هدومها.. فيديو

صدى البلد

روت أميرة قصة معاناتها بسبب تعرضها للضرب من زوجها بعد مرور 24 ساعة من الزواج ورفضه إعطائها حقوقها، وقيامه بابتزازها بصورها الخاصة، إلى جانب جوازه من أخرى في غرفة نومها.


وقالت أميرة، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إنّ زوجها رفض طلاقها، رغم تصريحاته على صفحات السوشيال ميديا بأنه لا يرغب فيها وطعنه في شرفها باستمرار.

وأضافت أميرة، أنها لديها بنت مريضة بثقب في القلب من زوجها الذي لم يرى ابنته حتى الآن، مشيرة إلى أنه دائم التشهير بها في أي مكان يذهب إليه، ويدعي أنها تضربه وتكسر كل ما تلقاه في وجهها.

زوجة تستغيث من زوجها


وتابعت أميرة، أن زوجها خدعها أثناء فترة الخطوبة التي استمرت لمدة 4 أشهر، وبعد الزواج منه تطاول عليها بالضرب، وصورها دون علمها وراح يبتزها بتلك الصور.

أردفت أميرة، أنها تركت بيت زوجها وذهبت إلى أسرتها طالبة الطلاق، لكن الزوج أرسل لها إنذارا بالطاعة، ورغم تدخل العقلاء للإصلاح بينهما إلا أنه رفض ذلك: «مراته التانية واخدة هدومي وبتلبسها، ولا عايز يطلقني ولا يرجعني».

 

السوشيال ميديا زواج قناة صدي البلد السوشيال الخطوبة

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