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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أمطار رعدية وتساقط ثلوج.. تحذير لسكان الشروق والعاشر و6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أجواء شتوية شديدة البرودة، حيث شهدت شوارع القاهرة والجيزة خلال الساعات الماضية، تقلبات جوية عاصفة أسفرت عن سقوط أمطار قوية في بعض المناطق، واستمرت هبوط الأمطار الغزيرة قرابة الـ"3" ساعات تقريبًا.

وتعرضت بعض المدن في المحافظتين لسقوط أمطار ثلجية غزيرة، ووصلت تلك الأمطال إلى حد السيول وغرق الشوارع، وتسببت في تباطؤ حركة المرور مع انخفاض في درجات الحرارة.

نصائح على المواطنين اتباعها

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتباع الآتي:-

  • القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة.
    • التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر.
    • تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.
    • تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.
    • عدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.
    • عدم استخدام التليفون المحمول فى تصوير الصواعق.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة قد حذرت من وجود منخفض جوي يؤثر على جمهورية مصر العربية، وهو ما بدأ صباح الأحد على المحافظات الغربية، حيث تأثرت محافظة مطروح وتحديدًا سيدي براني والسلوم بأمطار كانت غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، وأدت لتجمعات مياه كبيرة وملء الآبار في محافظة مطروح وخاصة صحراء مطروح.

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وأضافت المسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار أثرت أيضًا على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكانت ما بين متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد العديد من محافظات الوجه البحري أمطارا ما بين متوسطة ورعدية في بعض المناطق مثل الغربية والمنوفية والقاهرة الكبرى والجيزة.

وتابعت أن الأمطار تؤثر على محافظة الجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة 6 أكتوبر والعياط والجيزة والصف، وشرق القاهرة في مدينتي والشروق والعبور والعاشر من رمضان التي تتأثر بأمطار رعدية، موضحة أنه من المتوقع استمرار هذه الطقس والأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق، ومحافظات الوجه البحري قد تكون الأمطار غزيرة فيها خاصة المحافظات الشمالية.

وأردفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن شدة الأمطار تخف تدريجيًا اليوم وتستمر على السواحل الشمالية أمطار متوسطة وبعض المناطق قد تكون الأمطار فيها غزيرة، وقد تصل الأمطار لحد السيول في شمال ووسط سيناء بسبب الطبيعة الجبلية الجغرافية في هذه المناطق.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

وأوضحت أن الأمطار مازالت مستمرة اليوم على القاهرة ولكنها أمطار خفيفة وأقل حدة من الأحد، قائلة: "الليلة تعتبر ذروة الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية"، مؤكدًة أن بعض المناطق من شرق القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي تأثرت بسحب رعدية تعطي رخة شديدة غزيرة تكون مدتها حوالي ربع ساعة ويسقط معها حبات من البرد وحبات ثلج صغيرة، وهي مستمرة معنا هذه الليلة فقط.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفي بارد في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي نستعرض توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة اليوم الإثنين 9 يناير:-

  • محافظة القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.
    • محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة.
    • محافظة مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.
    • محافظة المنيا العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات.
    • محافظة أسيوط العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات.
    • محافظة سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.
    • محافظة قنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.
    • محافظة أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجة.

وكانت محافظة الشرقية قامت بوضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي والتأكيد على رفع وصلات الكهرباء العشوائية على المبانى والمنشآت العامة، وكذلك تسليك مواسير تصريف مياه الأمطار أعلى أسطح المباني الحكومية وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، عن استعداداتها لإستقبال موسم الشتاء والمصاحب لسقوط أمطار التى قد تصل إلى حد السيول ومن أجل التعامل مع التقلبات الجوية و الآثار الجانبية لها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء وما يأتي معه من أمطار وسيول ونوات وذلك للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات لإدارة الأزمات المتوقعة في حالة سقوط أمطار أو حدوث سيول، كما يتم التنسيق بين كافة الإدارات المختلفة من شبكات المياة والصرف الصحي للتأكد من رفع كفاءة شبكات الصرف بتطهير كافة مخرات السيول والبلوعات ايضا للتأكد من عدم وجود اى مخلفات تعيق تصريف المياة علي مستوي كافة الاحياء وتطهيرها والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حركة المرور درجات الحرارة مطروح محافظات الوجه البحري مدينة الانتاج الإعلامي مدينة 6 أكتوبر

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