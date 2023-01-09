طرح تذاكر حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

طرحت دار الأوبرا المصرية، تذاكر حفل الفنان الكبير عمر خيرت، من خلال صفحتها الرسمية.

وجاء المنشور كالتالي: “تذاكر حفلي الفنان عمر خيرت يومي 17 و 18 يناير بالمسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو ناير ناجي، سوف تكون متاحة الإثنين 9 يناير Omar Khairat Nayer Nagui Cairo Opera Orchestra - COO - أوركسترا أوبرا القاهرة #cairooperahouse”.

يذكر أن يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل ضخم على مسرح أوبرا دبي، وذلك يوم 3 من شهر فبراير القادم لتكون أولى حفلاته خارج مصر في العام الجديد.



وبدأت الشركة المنظمة للحفل في طرح التذاكر بأكثر من فئة، كما قامت ببدء الحملة الترويجية للحفل، لكونها الأولى لعمر خيرت في الإمارات هذا العام.