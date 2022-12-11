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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يحيي حفلا بدار الأوبرا اليوم

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلا اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عمر خيرت يقدم الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية  بقيادة المايسترو ناير ناجي والذي يتعاون مع عمر خيرت منذ سنوات.

وكان آخر حفل للموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الشهر الماضي وقدم خلال حفله بمسرح النافورة عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية التى تفاعل معها الحضور.

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ولبى الموسيقار الكبير عمر خيرت طلبات جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 حيث طلبوا منه إعادة مقطوعة  "الخواجة عبدالقادر"، ولم يتأخر وطلب من الفرقة الموسيقية إعادتها.

وحرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١. وقال عمر: "أشكر إدارة دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة على هذا المجهود العظيم المفرح، وتحية للجمهور وتحيا مصر".

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