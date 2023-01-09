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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة؟.. الإفتاء: لهذا الدعاء 3 أسرار

هل عند المطر أبواب
هل عند المطر أبواب السماء مفتوحة

لعل كثرة الوصايا النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالحرص على دعاء المطر واغتنامه، هو ما يطرح مسألة هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة حقًا أم أنها مجرد تشبيه ومجاز للترغيب؟، فكلنا يعلق الكثير من الحاجات والأحلام على دعاء المطر بدعوى أن السماء تفتح أبوابها لأدعيتنا عند نزول المطر ، من هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة أم لا؟.

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هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة

قالت دار الإفتاء المصرية،عن حقيقة هل عند المطر تكون أبواب السماء مفتوحة أم لا؟، إن الدعاء مستجاب وقت نزول المطر، فادعوا الله عز وجل بما تحبون، مستشهدة بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا رأى المطرَ قال «اللَّهُمَّ اجعلْهُ صَيِّبًا هنيئًا».

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا اشتدت الريح: « اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه». 

وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة» قال محقق كتاب الأذكار «حديث غريب أخرجه البيهقي في المعرفة وأشار إليه في السنن وإلى ضعفه بعفير بن معدان أحد رواته شامي ضعيف».

دعاء النبي عند نزول المطر 

ورد من دعاء النبي عند نزول المطر الكثير من الأمثلة و أفضل الأدعية عند هطول المطر والمأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء من جملتها :

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.
• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.
• اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.
 

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