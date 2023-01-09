أخلاقنا الجميلة.. طبيب أسنان يعالج الأيتام والأرامل وأهالي الشهداء بالمجان.. فيديو

خصص برنامج 8 الصبح، فقرة خاصة بعنوان أخلاقنا الجميلة، وتسليط الضوء على طبيب أسنان بمحافظة قنا، وذلك بعد تدشين مبادرة لعلاج الأيتام و الأرامل و أهالى الشهداء بالمجان.

أكد الطبيب مصطفى راضي أستاذ جراحة الأسنان، أن لديه عيادة خيرية خاصة لغير القادرين، وأن المريض يدفع تكلفة المواد الخام، أو لا يدفع أى تكلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن معه 5 أطباء، و الجميع يعمل من أجل مساعدة غير القادرين.

ولفت إلى أن والده قام بعمل عيادة خاصة له، لعلاج المواطنين بالمجان، فالبداية كانت من والده، وبعد ذلك انطلقت المبادرة.

وأشار إلى أن العيادة تستقبل عددا كبيرا من الحالات، وأن هناك تنظيما كبيرا فى استقبال المرضي.

وفى نفس السياق قام طلاب من هندسة الزقازيق بعمل صدقات جارية لـ أطباء لهم، و زملاء لهم، وذلك من خلال شراء كوردير مياه، و جهاز تنفس صناعي.

وقال محمد أحمد طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إنهم تمكنوا من تجميع ربع مليون جنيه، وقام بشراء جهاز التنفس، و شراء حضانة، وتم تقديم مساعدات مالية لبعض المحتاجين.