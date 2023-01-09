عاجل.. تعطل سفينة أثناء عبورها قناة السويس

كشفت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس، تعطل سفينة "جلوري" خلال عبورها المجري الملاحي، صباح الاثنين، قرب منطقة القنطرة شرق بـ الإسماعيلية.

تعطل سفينة بقناة السويس

وأضافت أن السفينة، يبلغ طولها 225 مترًا، أبحرت من تركيا في يوم الأربعاء الماضي 4 يناير. وهي مملوكة لشركة يونانية وترفع علم جزر مارشال، وجنحت أثناء عبورها في قناة السويس.

استكملت، جاري سحبها الي منطقه امنه لاستكمال حركة الملاحة بصورتها الطبيعية في قناة السويس.

ويتم التعامل معها بقاطرات هيئة قناة السويس بمشاركة القاطرة بورسعيد وهي أكبر القاطرات وقاطرات معاونة.