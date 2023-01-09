ضربة قاسية لاقتصاد باكستان.. الحكومة تكشف حجم الخسائر الفادحة جراء الفيضانات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، أن بلاده بحاجة إلى 8 مليارات دولار من شركائها الدوليين على مدى السنوات الثلاث المقبلة لإعادة بناء البلاد التي تعاني من فيضانات العام الماضي المدمرة.

وكشف شهباز شريف عن حجم الخسائر من الفيضانات، مشيرا إلى انه يقدر بـ30 مليار دولار.

وأضاف أن الحد الأدنى لإعمار المناطق المتضررة من الفيضانات 16.3 مليار دولار.

ووجهت الفيضانات، التي ألقي باللوم فيها على تغير المناخ، ضربة قاسية لاقتصاد باكستان المتوتر بينما تسببت في نزوح نحو 8 ملايين شخص وقتل ما لا يقل عن 1700 شخص.

وجاء ذلك خلال مؤتمر تعقده باكستان والأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة البلاد في إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها باكستان قبل أشهر.

وتعرض إسلام آباد، برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، إطار عمل للتعافي من الأزمة على المؤتمر.

ووصف جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدمار في البلاد بأنه “مجزرة مناخية”، وقال كنوت أوستبي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان: “هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان والالتزام بتعاف مرن وشامل من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة”.

وكانت قد أدت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان في سبتمبر إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص ووفاة ما لا يقل عن 1700، في كارثة أرجعها الخبراء لتغير المناخ.

