نائب رئيس الأورمان: ننفذ 55 ألف مشروع بتكلفة مليار و650 مليون جنيه

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن ملف التدريب فى محور التمكين الإقتصادي بـالتحالف الوطني، تم تنفيذ من خلاله العديد من الفعاليات التدريبية المختلفة من الكبار والشباب والنساء لبدء مشروعاتهم وتبادل الخبرات بتكلفة بلغت حوالي 4 ملايين جنيه.

وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسي، أنه استمرارا لمسيرة التحالف في دعم جهود الدولة المصرية، فإنه يتم تنفذ 55 ألف مشروع صغير بتكلفة مليار 650 مليون جنيه.

وتابع أنه فى يونيو الماضي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى السلالات المحسنة فى الثروة الحيوانية، متابعا انه سيتم عمل نموذجين تم تنفيذه وخلال 2023 سيتم الوصول إلى 100 ألف رأس محسنة.