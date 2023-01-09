وزير الاتصالات يقود المحادثات المصرية الهندية للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات

تبدأ المحادثات المصرية الهندية غدا في نيودلهي بين وفد مصري برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ومسؤولين في الحكومة الهندية والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإستي الأكاديمي دوشات، لمناقشة تعزيز التعاون في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرية.



تجري المحادثات ضمن زيارة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى الهند، في 9-13 يناير، لاستكشاف التجربة الهندية الناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وتأتي الزيارة ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) لإقامة شراكات دولية لنقل المعرفة وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز المنافسة المحلية.



وسيعقد عمرو طلعت والوفد المرافق له اجتماعًا مع مسؤولين من مؤسسة أكاديمية هندية لمناقشة التعاون في بناء القدرات الرقمية، وسيجتمعون أيضًا مع مسؤولين من مؤسسات وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرئيسية في الهند لمناقشة التعاون والاستثمار في عدة مجالات، أبرزها التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي وتصنيع الإلكترونيات.