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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد ندوة تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان

التغير المناخى
التغير المناخى

عقد اليوم  قسم التغذية وعلوم الأطعمه- معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ندوة بعنوان "تأثير تغير المناخ على الغذاء والأمن الغذائى وصحة الإنسان" وذلك يوم الأثنين الموافق 9 يناير 2023.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور أحمد عبدالسلام وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية والقائم بأعمال عميد المعهد وبرائسة الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم لتغذية وعلوم الأطعمه ومقرر الندوة، بحضور لفيف من العلماء والباحثين المهتمين بالتغذية والصناعات الغذائية من المراكز البحثية والجامعات المصرية المختلفه وشركات الصناعات الغذائية العامله فى مجال المكملات الغذائية. 
أهم محاور الندوة:

- إن التغير المناخى أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائى العالمى والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر وتهدد أيضاً صحة الإنسان.

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ولذا سيتم خلال الندوة :

- تأثير التغيرات المناخية على مدى توافر الغذاء ونوعه محلياً وعالمياً.

- إيجاد بدائل صحية وأكثر إستدامه لبعض مصادر البروتين الحيوانى وما يسببه من زيادة إنبعاث ثانى أكسيد الكربون.

- الجهود الدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى العالمى.

- تأثير التغيرات المناخية على الحاله الصحية للإنسان ودور التغذية السليمه فى الحد من هذه الآثار.

- تأثير التغيرات المناخية على صحة الطفل والمرأة وكيفية الحد منها من خلال التغذية.

- تأثير التغيرات المناخية على صحة المخ وكيفية الحد منها من خلال التغذية.

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