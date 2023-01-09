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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد فيصل وضم 3 حراس.. باروندو يعلن قائمة منتخب اليد لبطولة العالم 2023

صدى البلد

أعلن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة الفريق المشاركة في بطولة العالم المقبلة بولندا والسويد خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري .

وضم باروندو 19 لاعبا في القائمة والتي شهدت وجود 3 حراس مرمى مع استبعاد عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي وعودته للقاهرة .

وضمت قائمة المنتخب 16 لاعبا و3 حراس مرمى، على أن يتواجد 3 لاعبين في قائمة الاحتياطي تحسبا لحدوث إصابات أو قرارات فنية من المدرب الإسباني.

وكانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كاتالي :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم -شادى خليل

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - محسن رمضان

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح

صانع اللعب: أحمد هشام دودو - سيف الدرع - أحمد خيري

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استبعاد فيصل وضم 3 حراس.. باروندو يعلن قائمة منتخب اليد لبطولة العالم 2023

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