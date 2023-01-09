زوجة تهب 60% من كبدها لزوجها وتنقذ حياته بالشرقية .. شاهد

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " تقريرا عن زوجة وهبت زوجها 60 % من كبدها ، لانقاذ حياته .

وقال أحمد عبد الحميد الزوج ، إنه مريض فيرس سي ، وكان لديه ورم سرطاني تسبب في تليف الجزء المتبقي من كبده .

وقالت السيدة هبة عطية إبراهيم الزوجة ، إنها كانت تسانده في فترة مرضه ، وكانت على يقين أنهما سيتجاوزن المرحلة ، متابعة : " محدش يعرف ارادة ربنا لحد أمتى ويحيى العظام وهي رميم .

وقال زوجها ، إن الأطباء جميعهم أكدوا له أن حالته ميؤوس منها ، وكانوا يستخسرون فيا كيس الدم بسبب أن حالتي كان ميؤوس منها .