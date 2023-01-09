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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة تهب 60% من كبدها لزوجها وتنقذ حياته بالشرقية .. شاهد

هبة عطية وزوجها
هبة عطية وزوجها

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " تقريرا عن زوجة وهبت زوجها 60 % من كبدها ، لانقاذ حياته .

وقال أحمد عبد الحميد الزوج ، إنه مريض فيرس سي ، وكان لديه ورم سرطاني تسبب في تليف الجزء المتبقي من كبده .

وقالت السيدة هبة عطية إبراهيم  الزوجة ، إنها كانت تسانده في فترة مرضه ، وكانت على يقين أنهما سيتجاوزن المرحلة ، متابعة : " محدش يعرف ارادة ربنا لحد أمتى ويحيى العظام وهي رميم .

وقال زوجها ، إن الأطباء جميعهم أكدوا له أن حالته ميؤوس منها ، وكانوا يستخسرون فيا كيس الدم بسبب أن حالتي كان ميؤوس منها .

زوجة وهبت زوجها 60 من كبدها برنامج صباحك مصري مريض فيرس سي الكبد هبة عطية إبراهيم

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