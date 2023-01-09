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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: لدينا 2100 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمنطقتين الجنوبية والشمالية ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر معارض أهلا رمضان تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.


و حرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.


وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المنفذ الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين بالقاهرة بمدينة الأسمرات بالمقطم ومنفذ الخلفاوى بشبرا والتقى عددا من المواطنين الذين عبروا عن رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30% . 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن عددًا من المنافذ الجديدة سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.


وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.


وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.


وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

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