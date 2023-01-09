محافظ قنا يتابع مستوى الخدمات الطبية بالمقر المؤقت لمستشفى نجع حمادي العام

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة بمستشفي نجع حمادي العام " المقر المؤقت"، رافقه عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

و اطمئن محافظ قنا ، من المرضي علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم ، واستفسر من الأطباء المعالجين عن الحالة الطبية لكل مريض، ومدي استقرارها، مؤكداً حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبنائها.





كما وجه محافظ قنا ، مدير المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض، بحسن إستقبال المرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، وتقديم العلاج اللازم لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، مع ضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلالها.

و شدد محافظ قنا ، على ضرورة الحفاظ علي مستوي النظافة لتوفير مناخ صحي وآمن للمرضى المترددين على المستشفى.

من جانبهم قدم المرضي، شكرهم لمحافظ قنا لإهتمامه بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.