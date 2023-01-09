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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع مستوى الخدمات الطبية بالمقر المؤقت لمستشفى نجع حمادي العام

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى العام

 تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة بمستشفي نجع حمادي العام " المقر المؤقت"، رافقه عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

و اطمئن محافظ قنا ، من المرضي علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم ، واستفسر من الأطباء المعالجين عن الحالة الطبية لكل مريض، ومدي استقرارها، مؤكداً حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبنائها.

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 كما وجه محافظ قنا ، مدير المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض، بحسن إستقبال المرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، وتقديم العلاج اللازم لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، مع ضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية بالمستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلالها.

 

و شدد محافظ قنا ، على ضرورة الحفاظ علي مستوي النظافة لتوفير مناخ صحي وآمن للمرضى المترددين على المستشفى.

 

من جانبهم قدم المرضي، شكرهم لمحافظ قنا لإهتمامه بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.

 

 

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