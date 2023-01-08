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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة قنا

افتتاح معرض أهلاً
افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بميدان الساعة بوسط مدينه قنا، ضمن سلسلة "أهلا رمضان" التي تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

رافقه خلال الافتتاح النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد شوقي رفاعي، رئيس الغرفة التجارية وعدد من القيادات التنفيذية.

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تفقد محافظ قنا، أقسام المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والأساسية، بأسعار مخفضه وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تابع محافظ قنا، حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والذى نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، و يضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالى وأطفالى ونسائى، بأسعار تنافسية.

وتفقد محافظ قنا، منفذ بيع اللحوم التابع لمشروعات الأمن الغذائي، الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا، للإطمئنان على جودة اللحوم وتوافرها بالمنفذ بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن تلك المنافذ يتم تزويدها بعجول وأبقار من مزارع التسمين التابعة لمشروعات الأمن الغذائى للمحافظة، ويتم بيعها للمستهلك بسعر مخفض 120 جنيها للكيلوجرام.

افتتاح معرض أهلاً رمضان

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قنا افتتاح معرض أهلا رمضان بقنا اهلا رمضان السلع الغذائية مدينة قنا أسعار مخفضة

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