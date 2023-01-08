بعد بيان الأرصاد الجوية|رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ قنا ، تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فورى موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

كما شدد محافظ قنا ، على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة.



و وجه الداودى، بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية، مع ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحى و إدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وكانت تقارير هيئة الأرصاد الجوية ، أعلنت عن تعرض عدد من المناطق منها محافظة قنا ، لحالة تقلب فى الأحوال الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.