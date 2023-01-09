شاءت إرادة الله ألا تغلق صحيفته.. داعية يرد على منتقدي الشعراوي

رد الشيخ يسرى عزام إمام مسجد عمرو بن العاص، على الانتقادات التي طالت فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عقب انتشار أنباء بتجسيد شخصيته في عمل مسرحي لعرضه في رمضان.

وقال عزام، خلال استضافته ببرنامج “دنيا ودين” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوى كان عالم متصدق لا زال بعلمه حي فينا إلى يومنا هذا وسيظل علمه في بيت كل مسلماً ومسلمة في كل أنحاء العالم لأن الله سبحانه وتعالى رزقه الإخلاص والقبول ومتى الله علم من عبده الإخلاص فتح له قلوب الناس.

وأضاف عزام، أن مشيئة الله ألا تغلق صحيفة الشعراوي فهو كان ومازال إمام الدعاة وشيخ لكل داعية عاصره أو عايشه أو جاء من بعده، فنحن نأخذ من كلامه ونتكلم لأنه عالم معلم.